Barış Pehlivan'dan 'gazetecilik yapmaktan geri adım atmayacağım' vurgusu: Boşuna çekilmedi bunca acılar!

Gazeteci Barış Pehlivan, 3 yıl önce yaptığı bir haber sebebiyle hapis cezasına çarptırılmış, ayrıca denetimli serbestlik hakkı elinden alınmıştı.

Pehlivan, haberinde Libya'da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun kimliğini açığa çıkardığı için 3 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

30 Mart 2023'te Pehlivan hakkında, yaptığı bir haber yüzünden yeni bir dava daha açıldı, bu yüzden mahkeme bu yeni davanın denetimli serbestliğini bozduğuna hükmederek Pehlivan’ın tekrar cezaevine girmesine karar verdi.

Gazeteci Pehlivan, bu sebeple 17 Mayıs 2023’te de cezaevine çağrılmış, açık cezaevinde birkaç saat kaldıktan sonra Covid-19 izni nedeniyle dışarı çıkmıştı.

Bu yılın 16 Ağustos'unda 5. kez cezaevine giren Pehlivan o tarihten beri tutuklu ve 9 Kasım Perşembe günü hakim karşısına çıkacak.

'ADALET SİSTEMİNİN NE KADAR ÇÜRÜDÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜM'

Murat Ağırel, Cumhuriyet'teki bugünkü köşesinde Barış Pehlivan ile olan röportajına yer verdi.

Ağrıel'in "Üç aydır açık cezaevindesin... Oranın kapalı cezaevinden farklı bir atmosfer olduğunu yazılarından anlıyoruz. Gözlemlerinin manşeti ne olurdu?" sorusunu yanıtlayan Pehlivan, "Suç akademisi! Türkiye’deki açık cezaevleri ıslah yerleri olmaktansa, yeni suçların okulu haline gelmiş durumda maalesef. Oradaki hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir sistem göremedim. Aksine, içerideki birçok hükümlünün bilmediği suçları öğrendiğini ve dışarıda sahip olamayacağı bağlantıları kazandığını fark ettim. Ama en büyük gözlemim, yine ve maalesef adalet sisteminin ne kadar çürüdüğünü onlarca insanla her gün konuşarak bir kez daha anlamam oldu" cevabını verdi.

'ADAM MI ÖLDÜRDÜN?'

"Sen sekiz ay kalan denetimli serbestlik hakkından faydalandırılmayıp hapse atıldın. Peki, sana reva görülen bu karara dair yansımaları içeride de gördün mü?" sorusuna ise Pehlivan'ın yanıtı şu oldu:

"Sorunu şöyle yanıtlayabilirim: Benden esirgenen denetimli serbestlik hakkının, içerideki çok ağır suçlulara tanındığına onlarca kez şahit oldum. Toplam altı yıl denetimli serbestliğe çıkarılan ve tahliye olurlarken arkasından baktığım birçok hükümlü oldu. Saklayacak değilim, zaten içerideki diğer mahkûmlar da benim bu yaşadığımla kimi zaman alay ediyorlar. “Adam mı öldürdün?” denir uzun kalanlara... Söylemek bile zoruma gidiyor ama öldürseydim özgür olurdum maalesef!"

'ADALETSİZLİĞİN SINAVI OLACAK 9 KASIM’DAKİ DAVA'

Tutsak gazeteci Barış Pehlivan, perşembe günü görülecek davası içinse şunları aktardı:

"Olabilir. Biliyorsun ki benim denetimli serbestlik hakkım Cumhuriyet’teki bir yazıma açılan dava gerekçe gösterilerek elimden alındı. Kanuna yaz aylarında eklenen yeni madde benim özgürlüğüme izin veriyor ancak hâkimler bunu görmezden geliyor. O halde bir yol kalıyor, o da denetimli serbestliğimi yaktıran davadan beraat etmem... Zira beni içeride tutmaya gerekçe gösterdikleri maddeye göre o davada beraat kararının verilmesi benim yeniden denetimli serbestliğe çıkmamı sağlayacak. Özetle, beni de aşan büyük bir adaletsizliğin sınavı olacak 9 Kasım’daki dava."

'BOŞUNA ÇEKİLMEDİ BUNCA ACILAR'

Vedat Türkali'nin, "Boşuna çekilmedi bunca acılar.." dizeleriyle sözlerini tamamlayan Barış Pehlivan, "Murat, bu ödenen bedeller ve çekilen cefa benim şahsi meselem değil sadece. Çocuklarımız daha adil ve huzurlu bir gelecekte büyüsün diye verdiğimiz çaba için yaşıyoruz bu zorlukları. Bu dikenli yolda yürüyen ne ilk gazeteciyim ve maalesef ne de son olacağım. Hayallerime gelince... Vedat Türkali’nin dizeleri geliyor aklıma: Boşuna çekilmedi bunca acılar...” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem