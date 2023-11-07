Bakan Tunç'tan bir 'Can Atalay' açıklaması daha... "Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını bekleyeceğiz"

Adalet Bakanı Tunç, Can Atalay hakkındaki Yargıtay Başsavcılığının mütalaasına ilişkin Yargıtay kararını bekleyeceğiz dedi.

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Bakan Tunç'tan bir 'Can Atalay' açıklaması daha... "Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını bekleyeceğiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilikin ‘yeni’ bir açıklama yaptı. Tunç açıklamasında, "Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını bekleyeceğiz" dedi.

"Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması İşlemleri Değerlendirme Çalıştayı"nın ardından basına açıklamalarda bulunan Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Atalay konusundaki mütalaasına ilişkin soru üzerine, bunun da yargının önündeki bir konu olduğunu ifade ederek, yargı kararının beklenmesini istedi.

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Bu konudaki eleştirilerin sorulması üzerine Tunç, "Mahkeme kararlarıyla ilgili eleştiriler olur. Süreci hep beraber takip ettik" ifadesini kullandı.

Can Atalay'a ilişkin yargı sürecini anlatan Bakan Tunç, "Can Atalay ile ilgili verilen ihlal kararı birinci dereceye gönderildi. İlk derece mahkemesi de konunun Yargıtay'da görülmekte olduğunu gerekçe göstererek Yargıtay'ın bir değerlendirme yapması gerektiği gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını bekleyeceğiz" diye konuştu.

ŞARDAN'IN TAHLİYESİNE İLİŞKİN DE KONUŞTU

Gazeteci Tolga Şardan'ın tahliyesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Tunç, yargı önündeki bir soruşturma hakkında yorum yapılamayacağını, yargının kararlarını tarafsız ve bağımsız şekilde verdiğini belirtti.

Tutuklama ve serbest bırakma kararlarının yargının takdirinde olduğunu ifade eden Tunç, "Yargının gündeminde bu şekilde çok sayıda soruşturma var. Bu soruşturmalarda tutuklamalar da tahliyeler de gerçekleşebiliyor. Yargının verdiği kararlara saygı göstermemiz lazım. Konu yargının takdirinde olan bir husus" diye konuştu.

"TAKDİR AYM'NİN"

Anayasa Mahkemesi'nin iptali istemini görüşeceği, kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen kanuna ilişkin soru üzerine de Tunç, şunları kaydetti:

"TCK'da 217/a yeni bir suç tipi olarak geçen yasama döneminde ihdas edilmişti, uygulamasına da başlandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Halk içinde endişe, korku, panik yaratmaya yönelik ya da kamu düzenini ihlal eden nitelikte bir durum söz konusuysa, bu fiilleri tespit edecek, bunun suç olup olmadığını takdir edecek olan yine bağımsız yargıdır. Bu süreçte maddeyle ilgili iptal davası açıldı Anayasa Mahkemesine. Biz Bakanlık olarak görüşümüzü Anayasa Mahkemesi'ne ifade ettik. Takdir Anayasa Mahkemesi'nin. Hep beraber sonucu göreceğiz."

Kaynak: AA

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