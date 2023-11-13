İYİ Parti'den 'istifa' edenlere yanıt: Dikkat etmelerini tavsiye ediyorum!

Son dakika haberi... İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partiden istifa eden üyelere ilişkin uyarılarını sıraladı. Zorlu, "Dikkat etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

> <

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısı ardından genel merkez binasında basın açıklamalarında bulundu.

Partide yaşanan istifalara ilişkin konuşan Zorlu, "Yaşananlar itibariyle bu sorunun ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bir başka partinin kongresini aldığımız karar açısından sebep sonuç ilişkisinde değerlendirmiyoruz. Genel İdare Kurulu’nun aldığı karar nettir. İYİ Parti 81 ilde aday çıkarma çalışmalarına hızlı bir biçimde devam etmektedir. Şunun özellikle bilinmesini istiyorum, bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararından dönmemesi istifaları da beraberinde getirdi.

İYİ Parti'den 'istifa' edenlere yanıt: Dikkat etmelerini tavsiye ediyorum! - Resim : 1

GİK üyesi Bahadır Erdem, eski milletvekili Durmuş Yılmaz ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale da partiden istifa ettiklerini duyurmuştu.

İYİ Parti'den yerel seçim açıklaması: İttifak kurulacak mı?İYİ Parti'den yerel seçim açıklaması: İttifak kurulacak mı?Siyaset
Yaprak dökümü sürüyor... İYİ Parti'de bir isim daha istifa ettiğini duyurduYaprak dökümü sürüyor... İYİ Parti'de bir isim daha istifa ettiğini duyurduSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İYİ Parti Kürşad Zorlu İyi parti - istifalar
Artık izleyemeyeceksiniz. Burcu Biricik'ten kötü haber! Herkes üzüldü Artık izleyemeyeceksiniz. Burcu Biricik'ten kötü haber! Herkes üzüldü
Yeşil mercimeğin böceklenmesini önlüyor! Ziyan etmemek için öğrenin Yeşil mercimeğin böceklenmesini önlüyor! Ziyan etmemek için öğrenin
İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti'de bir istifa daha!
CHP'den yerel seçimlerde 'ittifak' açıklaması: Pazarlığa dönmesine karşıyız! CHP'den yerel seçimlerde 'ittifak' açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Gözler onlara çevrilmişti: Özlem-Tayyar Öz çifti dolandırıcılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu Özlem-Tayyar Öz çifti dolandırıcılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu
MASAK raporunun detayları ortaya çıktı: Para akışı böyle sağlanmış! MASAK raporunun detayları ortaya çıktı
Emeklinin çilesi bitmiyor: Şimdi de 5 bin TL ikramiye kazığı! Şimdi de 5 bin TL ikramiye kazığı!
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru nasıl patlamadı? Dolar kuru nasıl patlamadı?
Özgür Demirtaş bu sözlerle uyardı: "Beni seviyorsanız bunlardan uzak durun" Özgür Demirtaş bu sözlerle uyardı: "Beni seviyorsanız bunlardan uzak durun"