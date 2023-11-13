İYİ Parti'den 'istifa' edenlere yanıt: Dikkat etmelerini tavsiye ediyorum!

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısı ardından genel merkez binasında basın açıklamalarında bulundu.

Partide yaşanan istifalara ilişkin konuşan Zorlu, "Yaşananlar itibariyle bu sorunun ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bir başka partinin kongresini aldığımız karar açısından sebep sonuç ilişkisinde değerlendirmiyoruz. Genel İdare Kurulu’nun aldığı karar nettir. İYİ Parti 81 ilde aday çıkarma çalışmalarına hızlı bir biçimde devam etmektedir. Şunun özellikle bilinmesini istiyorum, bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararından dönmemesi istifaları da beraberinde getirdi.

GİK üyesi Bahadır Erdem, eski milletvekili Durmuş Yılmaz ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale da partiden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem