CHP'den yerel seçimlerde 'ittifak' açıklaması: Pazarlığa dönmesine karşıyız!

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel’in başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk MYK toplantısında görüşülen konular hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yücel, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in sunumuyla başladık. Elbette ki ülke gündemine dair değerlendirmelerimiz oldu. Bunun yanında, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak partimizin izleyeceği yol ve yöntemleri de konuştuk" ifadelerini kullandı.

"PAZARLIĞA DÖNMESİNE KARŞIYIZ"

Yerel seçimlere yönelik ittifak çalışmalarına dair bilgi veren Yücel, "Biz geçmişte ittifak yaptığımız partilerle iletişimimizi hala sürdürüyoruz. Biz ittifaka hiçbir zaman kapımızı kapatmadık, kapatmayız. Ancak bunun bir alışverişe yani 'şurayı biz alalım, şurayı size verelim' gibi bir alışverişe ya da pazarlığa dönmesine karşıyız" dedi.

"HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIKTIR"

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendinin bu konuda bir takım keskin açıklamaları oldu" diyen Yücel, "Olabilir, daha yerel seçim takvimi açıklanmış değil. Neticede biz hem kazanmak için hem de ittifak yapacağımız partilerin kazanması için daha da ötesi ülkemiz demokrasisinin kazanması için gereken her türlü adımı da atarız, bu konularda atılacak adımlara da her zaman kapımız açıktır" ifadelerini kullandı.

"EMANETÇİ BAŞKAN YAKIŞTIRMASI SAYGISIZLIKTIR"

Özgür Özel'e yapılan 'Emanetçi Başkan' söylemlerine cevap veren Yücel, "38. Olağan Kurultayımız Türkiye'deki diğer siyasi partilere örnek teşkil edecek şekilde, bir demokrasi şöleni havasında geçti. Burada binlerce Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin mahalle delege seçimlerinden itibaren, ilçe kongrelerinden itibaren, il kongrelerinden itibaren seçilen kurultay delegelerimiz partimizin üst yönetimini başta genel başkanımızı, parti meclisimizi ve yüksek disiplin kurulumuzu seçti. Burada Özgür Özel’e emanetçi başkan yakıştırmasını yapmaları en hafifinden Özgür Özel’e de, Ekrem İmamoğlu’na da yapılmış bir saygısızlıktır, hatta daha da ötesi hadsizliktir. CHP’ni Parti Meclisi ya da Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri bir kişiye yakınlığı ile ya da uzaklığı ile belirlenmiyor" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem