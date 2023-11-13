3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Enis Berberoğlu ve Meral Danış Beştaş ile Ali Bozan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM'ye gönderildi.

3 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan ile CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'na ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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