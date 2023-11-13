Meteoroloji'den Antalya'nın batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batısında (Kaş, Demre, Finike, Kumluca) bugün öğleden sonra başlayan ve akşam saat 19.00'a kadar sürecek olan kuvvetli yağış nedeniyle, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

MGM'nin konuya ilişkin uyarısı şöyle:

"Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; Antalya'nın batısında (Kaş, Demre, Finike, Kumluca) halen devam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 4 saat süresince etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."