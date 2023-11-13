İYİ Parti'de bir istifa daha!

İYİ Parti Manisa Selendi ilçe Başkanı Ethem Erol, istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'de bir istifa daha!

Bir yıl önce İYİ Parti Selendi İlçe Teşkilatı'nın 3. Olağan Kongresi'nde ilçe Başkanlığına seçilen Ethem Erol, 1. yılın sonunda istifa ettiğini duyurdu.

Erol, istifa gerekçesi olarak ise eşinin rahatsızlığını gösterdi.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Öte yandan İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararından dönmemesi istifaları da beraberinde getirdi.

İYİ Parti'de bir istifa daha! - Resim : 1

GİK üyesi Bahadır Erdem, eski milletvekili Durmuş Yılmaz ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale da partiden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Yaprak dökümü sürüyor... İYİ Parti'de bir isim daha istifa ettiğini duyurduYaprak dökümü sürüyor... İYİ Parti'de bir isim daha istifa ettiğini duyurduSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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