Yaprak dökümü sürüyor... İYİ Parti'de bir isim daha istifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti'de süren istifa furyasına bir isim daha katıldı. Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale partiden istifa ettiğini duyurdu.

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Yaprak dökümü sürüyor... İYİ Parti'de bir isim daha istifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti’de istifa depremleri art arda yaşanırken, istifa edenlerin arasına bir yenisi daha eklendi.

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Kendisi de geçmişte istifa eden Aytunç Çıray, Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Cahit Kale’nin de istifa ettiğini duyurdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Çıray, “Demokrasi mücadelesi için bir araya gelenler tek tek ayrılıyorlar. Kafkas Dernekleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi dostum Sn Cahit Kale de İYİ Parti’den istifa etti” diyerek Kale’nin istifasını duyurdu.

Kale, istifa dilekçesinde, “Yaklaşan Genel Yerel Seçimleri ile ilgili beyanları benim siyasi anlayışıma uygun düşmediği için Genel Merkez yöneticilerin aldıkları politik tavrın partiye zarar vereceğine olan inancım gereği İYİ Parti İYİ Parti Ankara İli Çankaya İlçe Başkanlığındaki üyelik ile partideki tüm görevlerimden 13.11.2023 tarihi itibari ile kendi rızamla istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAHADIR ERDEM VE DURMUŞ YILMAZ DA İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti’nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararından dönmemesi istifaları da beraberinde getirdi.

GİK üyesi Bahadır Erdem ve eski milletvekili Durmuş Yılmaz da partiden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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