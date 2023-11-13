Kurultay sonrası ziyaret: Özel, Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultayı sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ağırladı.

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CHP 38. Olağan Kurultay’ında Genel Başkan seçilerek görevine başlayan Özgür Özel, ilk olarak memleketi ve seçim bölgesi olan Manisa’ya gitti.

Özel dün de Hatay ve Osmaniye’de incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, bu sabah ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

Kaynak: ANKA

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