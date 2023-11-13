MHP'de adaylık başvuruları başladı

MHP'de yerel seçim için adaylık başvuruları bugün başladı. Başvurular 15 Aralık'a kadar devam edecek.

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MHP'de adaylık başvuruları başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP'de yerel seçim adaylığı için başvurularının bugün başladığını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Yıldız, ''31 Mart 2024 Tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve il Genel Meclisi Üyeliği aday adaylığı başvuruları; 13 Kasım 2023 de (bugün) başlamış olup 15 Aralık 2023 Cuma günü sona erecektir'' dedi.

Açıklamada belediye başkanı aday adaylarının Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine şahsen müracaat etmeleri gerektiği kaydedilirken belediye meclisi ve il genel meclis üyesi aday adaylarının bulundukları il ve ilçe teşkilatlarına başvurabilecekleri belirtildi.

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