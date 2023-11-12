Özel ve İmamoğlu Osmaniye'de çocuklarla maç yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Osmaniye'de bir halı sahaya uğradı ve çocuklarla futbol maçı oynadı.

Özel ve İmamoğlu Osmaniye'de çocuklarla maç yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bugün Hatay'ın ardından Osmaniye'ye geçti. İkili bir halı sahaya uğradı ve çocuklarla futbol maçı oynadı.

İmamoğlu, futbol oynayan çocuklara “Mahalle takımı mı yoksa bir futbol takımınız mı var” diye sordu. Çocuklar, “Mahalle takımı” diye cevap verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir süre maç yaptıkları çocuklarla daha sonra fotoğraf çektirdi.

Özel, “Ben ortaokul, lise ve üniversitede hentbol oynadım. Hentbol çok farklı bir spor. Futbolda da fena değilim. Ama tabii çoktandır oynamıyoruz. Maraton koşuyorum 42 km. Başkanımın maratonunu iki kere bitirdim” dedi.

İmamoğlu ise “Biz hentbolda da biriz. Ben de ilkokulda oynadım. Konuşmuştuk Genel Başkanımla. Başkanım Avrasya Maratonu’nda gizli gizli gelip koştu. Bir baktım kalabalığın arasında koşuyordu birkaç sene önce. Bu sene tabii yoğunluktan gelemedi” diye konuştu.

Özel, İmamoğlu’na “Bizim maraton vardı aynı gün” diye cevap verdi. Gazetecinin, “Bir halı saha maçında görebilir miyiz sizi” sorusuna; İmamoğlu “Olabilir. Aynı takımda oynarız ama” diye yanıt verdi.

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