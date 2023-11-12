İYİ Partili Dervişoğlu'ndan CHP'ye: 2028'i de mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yerel seçimlerde ittifaka sıcak bakan CHP'ye "Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için?" diyerek cevap verdi.

CHP yerel seçimlerde ittifak için İYİ Parti'ye kapıları kapatmadı. CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, genel başkanlık yarışını kazandığı kurultaydan önce İYİ Parti ile ittifak için müzakere zemini yaratacağını söylemiş, “İttifak yapmayıp karşılıklı kaybettirmek harakiri olur” demişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "bizim için değişen bir şey yok" açıklamasını yapmıştı.

'2028'İ DE Mİ KAYBEDELİM?'

İttifak tartışmalarına ilişkin bugün İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

Afyonkarahisar'da partililerle bir araya gelen İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, son iki seçime ittifak yaparak girdiklerini hatırlatarak, "Şimdi bize diyorlar ki, 2024'te de ittifak kuralım. Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için? İYİ Parti'nin 2028 seçimlerindeki hedefi cumhurbaşkanlığını kazanmak ve bu ucube sisteme son vermek olacaktır" dedi.

'İYİ PARTİ, CHP İÇİN KURULMADI'

'İYİ Parti'nin CHP'ye yerel seçim başarısı sağlamak için kurulmuş bir seçim aparatı olmadığını' söyleyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"İYİ Parti, bu büyük milletin makus tarihini yenebilmek için kurulmuştur. İYİ Parti'yi teşekkül ettiren insanlar, Atatürk'ün kurmuş olduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine inanmış yürekli Türk milliyetçileridir. Bu isteyen istediği gibi algılayabilir. Bu söylediklerimden kendisini isteyen, istediği payı da çıkarabilir. Biz, Türk milliyetçisiyiz. Sevdası ve kaygısı Türkiye'nin geleceği olan büyük Türk milletinin geleceği olan insanlar tarafından İYİ Parti'yi kurduk ve yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca, İYİ Parti'yi sadece biz kurmadık. Partileri millet kuran millet yaşatır. İhtiyaç hasıla olmaz ise şayet, millet kapatır. İYİ Parti hiç kimsenin aparatı değildir. Büyük Türk milletinin partisidir, Türk milletinin kurduğu partidir. Hedefi büyük Türk milletini iktidar olarak yönetmektir."

Dervişoğlu, partisinden ayrılanlar için de "Gittiyseniz gittiniz. Keşke gitmeseydiniz. Gittiğiniz yerde dilerim ki yolunuz açık olur. Siz istediğiniz yere gidin. Ben buradayım. Biz buradayız. Afyonkarahisar burada" diye konuştu.