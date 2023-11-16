İYİ Parti'de sular durulmuyor: Akşener 'defolup gitsinler' demiş!

İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifaların ardından parti kulisleri hareketlendi. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, partideki krizi kaleme aldı.

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Akşener 'defolup gitsinler' demiş!

Geçtiğimiz hafta Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in istifa ettiği İYİ Parti'de sular durulacak gibi görünmüyor. Son olarak İYİ Parti'de yaşanan krizi kaleme alan Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Genel Başkan Meral Akşener’in Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Ankara Milletvekili Adnan Beker için “Defolup gitsinler!” dediği iddiasını gündeme getirdi.

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Partide sabit telefonların da dinlendiğinin iddia edildiğini aktaran Saymaz, “İddiaların odağında, milletvekili adaylarından birer milyon TL alındığı söylentisi var. İYİ Parti'de sular durulmayacak, öyle görünüyor. Bir istifa dalgası kıyıya vurabilir” diye yazdı.

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Saymaz, Ümit Dikbayır'ın Akşener tarafından ‘banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle maddi ilişki kurmak'la itham edildiğini yazdığını ve Dikbayır'ın iddiaların araştırılması için TBMM'ye verdiği dilekçeyi hatırlattı. Saymaz, “Dikbayır, gelecek haftaya kadar bekleyeceğini, gelişme olmadığı takdirde savcılığa başvurarak, iddiaların incelenmesini isteyeceğini ve dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye dilekçe vereceğini ifade ediyor” dedi.

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İNTİKAM DUYGUSUYLA PARTİ YÖNETİYORLAR

Saymaz, Dikbayır’ın konuya ilişkin şu açıklamalarını aktardı:

“Parti dedikoduyla ve iftirayla yönetilir mi? İntikam duygusuyla parti yönetiyorlar. Benim alnım açık, başım dik. Akşener iddialara inanmış. Nasıl inandığını ben de anlamıyorum.

Biz Yavaş ve İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak çıkardık. ‘İstanbul ve Ankara başarılı' dedik. Şimdi nasıl anlatacağız? Dört sene Yavaş'ın yaptıklarını anlattım Sakarya'da. Nasıl olacak? Doğru bulmuyorum. Kararı illere bırakabilirdik. İller aralarında anlaşırdı. Hırsla, intikam duygusuyla, sinirle parti yönetilir mi? Yazık günah! Soruyorum: Ankara, İstanbul… Bu belediyeler Millet İttifakı'nda olmasa 29 Ekim böyle kutlanabilir miydi?”

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