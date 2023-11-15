Özgür Özel: Ogün Samast'la o fotoğrafı çektirenler ve azmettirenler, ömür boyu durması gereken o delikten çıkarmayı bildiler!

Özel, "Bu kadar canice bir cinayet işleyenin ne iyi hali olabilir! Samast'la cinayetten sonra bayrak önünde onunla fotoğraf çektirenler vardı. Demek ki o fotoğraf çektirenler ya da onu azmettirenler, günü geldiğinde onun ömür boyu durması gereken o delikten çıkarmayı bildiler. Sözün bittiği yerdeyiz. Eğer Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ogün Samast'ın tahliye edilmesini değerlendiren Özel, şunları söyledi:

"Akıl alır gibi bir şey değil. 16 yıldır tutuklu. Yok iyi hali varmış, bilmem nesi varmış. Bu kadar canice bir cinayet işleyenin ne iyi hali olabilir! Hepimizin gözü önünde bu kadar açık bir cinayet... Sadece bir cinayet değil. Tasarlanmış, birileri tarafından planlanmış, görevlendirilmiş, gitmiş takip etmiş, tatbikat yapmış... Ayrıca Türkiye'deki çok önemli bir cemaate, Ermeni cemaatine karşı yapılmış olan fevkalade, inanılmaz büyük bir haksızlık. Bir kanaat önderinin düşüncelerinden dolayı susturulması çok şüpheli bir durumdu zaten. Şimdi şu ortaya çıktı: Demek ki Ogün Samast'ı birileri koruyor, kolluyor. Zaten Samast'la cinayetten sonra bayrak önünde onunla fotoğraf çektirenler vardı. Demek ki o fotoğraf çektirenler ya da onu azmettirenler, günü geldiğinde onun ömür boyu durması gereken o delikten çıkarmayı bildiler. Sözün bittiği yerdeyiz. Eğer Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır."