CHP Fındıklı ilçe başkanı hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu, hayatını kaybetti.

CHP Fındıklı ilçe başkanı hayatını kaybetti

Rize Fındıklı İlçe Başkanı CHP'li Kadirhan Kadıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Acı haberi CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca duyurdu. Karaca'nın X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Mücadelesi, kararlı duruşu ile tanımaktan onur duyduğum, birlikte yol yürümekten gurur duyduğum, Rize/Fındıklı ilçe başkanımız, kıymetli yoldaşım Kadirhan Kadıoğlu'nu kaybetmişiz. İnanamıyorum. Çok üzgünüm. Çok erken gittin başkanım. Çok erken veda ettin bize. Olmadı.

CHP Rize örgütümüzün, dostları, sevenleri ve ailesinin başı sağ olsun. Yattığın yer seni incitmesin."

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