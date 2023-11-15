25 yıl TRT’de çalıştıktan sonra bir süre önce gerekçesiz şekilde görevinden uzaklaştırılan ve Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan gazeteci Elif Akkuş, tahliye edildi.

Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, Akkuş tahliye edildiğini X hesabından duyurarak "20 Ekim tarihinde, ağır sağlık sorunlarına karşın, 112 acil sedyesinde, hukuka aykırı şekilde tutuklanan gazeteci Elif Akkuş, Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Elif Akkuş, TRT’deki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımına ilişkin, anonim bir twitter hesabında yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. Elif Akkuş, az önce Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye oldu" dedi.

NE OLMUŞTU?

25 yıldır TRT’de çalışan Elif Akkuş, 20 Nisan’da hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alındı. Akkuş, üç aylık “görevden uzaklaştırma tedbiri”nin ardından TRT binasına alınmadı. Akkuş, Ankara 25. İdare Mahkemesi’ne dava açarak konuya ilişkin hukuki süreç başlattı.

Bu süreçte Elif Akkuş’un avukatı Ersöz de üç aylık uzaklaştırmanın bittiğini ancak müvekkilinin TRT binasından içeri alınmadığını ve dilekçelerine yanıt verilmediğini söyledi. Akkuş, 16 Ekim’de Ankara’da gözaltına alındı.

Akkuş daha sonra hastalık öyküsü de göz önüne alınarak, tansiyon değerlerinin düşürülememesi ve “hayati tehlikesinin bulunması” nedeniyle Medicana International Ankara Hastanesi’nde “Koroner Yoğun Bakım Ünitesi”ne yatırıldı. Tedavi gördüğü esnada ifadesi alınan Akkuş’un gözaltı işlemi sonlandı. Bu sabah (20 Ekim) yatırıldığı hastaneden taburcu edilen Akkuş, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne gitti. Akkuş hakkında gözaltı kararı olmamasına rağmen, savcının talimatına istinaden polisler kendisine eşlik etti. Savcılık Elif Akkuş’u, tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Mahkeme heyeti Akkuş’un tutuklanmasına karar verdi.