İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye katılan Hatipoğlu'nun niyeti belli oldu: 'Böyle bir ihtimal var'

İYİ Parti'den istifa ederek AKP saflarına katılan İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de belediye başkanlığına aday olmak istediğini söyledi.

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İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye katılan Hatipoğlu'nun niyeti belli oldu: 'Böyle bir ihtimal var'

İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, geçiş süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Hatipoğlu, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

HATİPOĞLU: "ESKİŞEHİR'DE ADAY OLMAK İSTERİM"

"Ben aday olmak tabi ki isterim" diyen Hatipoğlu, Eskişehir'i AKP belediyeciliğiyle tanıştırmak istediğini söyledi.

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Hatipoğlu, Habertürk'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Aday olma ihtimalim var. Tabi ki ben de isterim ama karar sayın Cumhurbaşkanımızda. Ben tabi ki istiyorum. Ben memleketimde 25 yıldır hizmet görmeyen bir sanayiciyim. Yılmaz hocamız sağolsun Eskişehir'i bir marka yaptı. Ama zamana yenilme gibi bir şey var. Eskişehir yeterli kaynaklardan yaralanamadı. Bizim kronikleşmiş çok büyük sorunlarımız var. Ortada bir sıkıntı var. AK Parti belediyeciliğiyle inşallah Eskişehir'i tanıştıracağız."

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