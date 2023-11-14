CHP'li Öneş iktidara seslendi: Bu ülkeyi bir muz cumhuriyeti haline getirmenize asla izin vermeyeceğiz

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, yargı krizi ve CHP’li vekillerin adalet nöbetine dair açıklamalarda bulundu.

Süreyya Öneş Derici, anayasaların temel var oluş amacının iktidarın gücünün sınırlandırılması, otorite ve özgürlük arasında denge sağlanması ve hukuki istikrar olduğunu belirterek; güçler ayrılığı, özgürlük-otorite dengesi, bağımsız yargı ve çoğulcu toplum yapısının gereksindiği demokratik kurumların zorunlu olduğunu ifade etti.

“YARGI KURUMLARI ARASINDA BIR UYUŞMAZLIK DEĞIL, ANAYASA IHLALI”

Anayasa Mahkemesi'nin yok sayılmasının, anayasal devlet ilkesini hedef alan bir yaklaşım olduğunu savunan Öneş Derici, yaşananların bir yargı krizinden öte, açık bir anayasa ihlali olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanının "Bu uyuşmazlığı giderecek mercii TBMM'dir" açıklamasını eleştiren Öneş Derici, “Öncelikle bu bir uyuşmazlık değil, defalarca belirttiğimiz gibi, anayasanın açıkça ihlal edilmesi, anayasal düzenimize yapılan bir saldırıdır. TBMM ise, halkın iradesine sahip çıkmak için, adaletsizlikleri dile getirmek için, anayasal düzene sahip çıkmak için vardır... İktidarın meseleyi üst yargı kurumları arasında bir uyuşmazlık gibi sunduğu ve cumhurbaşkanının kendisini ‘hakem’ olarak nitelediği yargı krizinde yaşananlar, gerçekte bir anayasa ihlalidir. İktidar, tüm bu söylemler ile, eğer AYM'nin yetkilerini daraltma hazırlığı yapıyor ise buna izin vermeyeceğiz” dedi.

HEM MECLİSTE HEM SAHADA ADALET NÖBETİNE DEVAM

Süreyya Öneş Derici, CHP milletvekilleri olarak mecliste gece gündüz adalet nöbeti tuttuklarını, sahada ve mecliste bu tehdide karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Görevlerinin, halkın oylarıyla seçilmiş olmalarının sorumluluğunu taşımak olduğunu söyleyen Öneş Derici, bu sorumluluğa engel olan her türlü müdahaleye karşı direneceklerini vurguladı.

İktidarın asıl hedefinin demokrasinin içini boşaltmak ve meclisi işlevsizleştirmek olduğunu belirten CHP Muğla vekili, buna müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

HESAP VERME VE ŞEFFAFLIK İLKESİNE VURGU

CHP Muğla vekili, demokrasinin temel ilkesinin hesap verme ve şeffaflık olduğunu söyleyerek, halkın seçtiği temsilcilerin, halkın sorularına cevap verme sorumluluğu olduğunu vurguladı. Göreve başladığından bu yana meclise vermiş olduğu soru önergelerine düzgün yanıt alamadığını vurgulayan Öneş Derici, ilgili bakanlıkların soru önergelerine cevap vermemesi veya kısa ve alakasız cevaplarla geçiştirmesinin; demokrasiye aykırı olduğunu, meclisi işlevsizleştirdiğini, milletin vekillerini, dolayısıyla milleti ciddiye almamak anlamına geldiğini ifade etti.

ANAYASAYI HATIRLATARAK TEKRAR AND İÇTİ

Anayasa'nın 153. Maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararının derhal uygulanması gerektiğini belirten Öneş Derici, Yargıtay'ın Anayasayı ihlal ettiğini söyledi. Öneş Derici, mecliste göreve başlarken okuduğu yemini tekrarlayarak, basın mensuplarının önünde anayasaya sadakatten ayrılmayacağına söz vererek bir kez daha and içti.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, konuşmasını sonlandırırken iktidara seslenerek, "İktidara sesleniyorum, bu ülkeyi bir muz cumhuriyeti haline getirmenize asla izin vermeyeceğiz. Buradayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.