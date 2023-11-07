İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye geçen Hatipoğlu'ndan ilk sözler: Siyasi hayatım keşke cumhurbaşkanımızın himayesinde başlasaydı

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AKP'ye katıldı.

Hatipoğlu'nun rozeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından MKYK toplantısında takıldı.

AKP, Hatipoğlu'nun katılımını şu sözlerle duyurdu:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partimize katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'na rozet taktı."

YAŞANAN SÜREÇ

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Hatipoğlu'nun AKP'ye katılacağı iddialarını doğrulamış ve şunları söylemişti:

"İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yarın AK Parti’ye katılıyorum. Bu bilgiyi Hatipoğlu’na sordum, katılacağını doğruladı."

NE DEMİŞTİ?

14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki sürecinde Hatipoğlu, seçim öncesi ise Eskişehir'in yerel televizyon kanallarından ES TV’de konuk olduğu programda, “İYİ Parti muhalefette kalırsa, AKP iktidar olursa AK Parti’ye geçer misiniz” sorusuna şu cevabı vermişti:

“Tabii ki geçmem. Ne işim var. Türkiye’de iki tip siyasetçi var. Siyaseti iş olarak yapanlar ve hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız. İş kolu olarak yapmayacağız.”

ŞİMDİ NE DİYOR?

AKP MKYK toplantısında konuşan Hatipoğlu, şunları söyledi:

AKP ailesine dahil olma imkanını şahsıma bahşettiği için, huzurlarınızda sayın cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç bilirim. Sizi mahcup etmemek için ülkemize ve milletimize canımı dişime takarak hizmet etmek hayat düsturum olacak sayın cumhurbaşkanım. Yine belirtmek isterim ki, devlet adamı ciddiyetiyle süreci yöneten AKP Genel Başkanvekilimiz sayın Efkan Ala beyefendiye, AKP Eskişehir Milletvekilimiz Prof. Dr. Ayşen Gürcan hanımefendiye ve Meclis Sanayi Komisyonu Başkanım Sayın Mustafa Varank beyefendiye de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse, bendeniz, Balkan göçmeni bir ailenin evladı olarak, Eskişehir ilimizde doğdum ve büyüdüm. Ailemizin 3. Kuşak temsilcisiyim ve sanayicisiyim. Sayın cumhurbaşkanım, saygıdeğer başkanlarım, hepimizin de bildiği üzere, kadere, bir beşer olarak müdahale etmenin imkanı yok.

'SİYASET YOLCULUĞUM BURADA SİZLERLE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HİMAYESİNDE BAŞLASAYDI'

Gönlüm isterdi ki, kısa siyaset yolculuğum burada sizlerle sayın cumhurbaşkanımızın himayesinde başlasaydı keşke. Ancak aylardır fırsat bulduğum her platformda, milletvekili seçildiğim günden bu yana kamuoyu önünde açıkça belirttiğim için gönlüm ferah olarak söylüyorum, Kızılaelma ülküsünün Türkiye’nin küresel bir güç olarak kalmasının, devletimizin iç ve dış tehditleri ivedilikle bertaraf etmesinin şer odaklarının imhasının tek koşulu sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kuvayi Milliye ruhunun vücut bulmuş hali Cumhur İttifakı saflarında bir araya gelmektir.

'DOĞRUDAN BİR KARIŞ DAHİ GERİ ADIM ATMADIM'

Devletimizin bekası adına yapılması gereken budur. Bu düşüncelerim dolayısıyla çok da lince uğradım, ama inandığım doğrudan bir karış dahi geri adım atmadım. Ve bugün de onurla, gururla sizlerleyim. Rabbime dua ederim çıktığım bu yolda benim mahcup etmesin. Milletimize ve çok sevdiğim Eskişehrime sizlerle birlikte güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bütün samimiyetimle yaptığım konuşmama burada son veriyor, sayın cumhurbaşkanımıza ve siz kıymetli başkanlarıma saygılarımı arz ediyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem