Manisa İYİ Parti'de istifa!

İYİ Parti Manisa Salihli İlçe Teşkilatı Başkanı Ulvi Murat Tunca, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Manisa İYİ Parti'de istifa!

Yerel seçimler öncesi İYİ Parti Manisa Salihli İlçe Teşkilatı'nda istifa şoku yaşandı.

İYİ Parti Salihli ilçe Başkanı Veteriner Hekim Ulvi Murat Tunca, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"SEÇİMLERE DAHA GÜÇLÜ GÜRÜLMESİ İÇİN"

Atama ile geldiği göreve 2 defa da kongre ile seçilen Ulvi Murat Tunca, "Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti Salihli İlçe Teşkilatı'nın seçimlere daha iyi hazırlanması, yeni bir çalışma azmi ve heyecanı ile seçimlere daha güçlü girebilmesi için istifa ettim" dedi.

Manisa İYİ Parti'de istifa! - Resim : 1

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Öte yandan, İlçe Başkanı Ulvi Murat Tunca’nın istifasının ardından, yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantıda İlçe Başkanlığı'na Mustafa Bulut’un seçildiği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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