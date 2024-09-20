Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor
Türkiye'deki yüksek vergiler genç girişimcilerin gözünü korkuturken çok sayıda kişi Kuzey Makedonya'ya yerleşmeye başladı. Ülkedeki vergi oranının yüzde 10 olduğunu duyan bu ülkeye göç ediyor.
Kuzey Makedonya, son zamanlarda Türkiye'den göç almakta olan bir ülke haline geldi. Bunun arkasında yatan en büyük sebep ise yüzde 10 vergi avantajıdır. Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya göç eden birçok kişi, vergi avantajı sayesinde maddi anlamda daha rahat bir yaşam sürdürebileceklerini düşünüyor. Üstelik ülkeden Avrupa ülkelerine 3 gün içinde vize almakta mümkün.
Bu avantajlar sayesinde ülke, akın akın göç alan bir destinasyon haline geldi.
Yüzde 10 vergi uygulaması, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.
Bu düşük vergi oranı, iş dünyasının dikkatini çekmekte ve yatırım yapmak isteyenler için çekici bir seçenek olmaktadır.
Ayrıca vizesiz seyahat imkanı da ülkeyi cazip kılan faktörlerden biridir. Vizesiz seyahat imkanı sayesinde Kuzey Makedonya'ya seyahat etmek isteyenler, bürokratik engellerle uğraşmadan kolaylıkla ülkeye giriş yapabiliyor.
Bu durum da turizm potansiyelini artırmakta birlikte ülkeye olan ilgiyi de artırmaktadır.
Kuzey Makedonya, resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir.
1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Makedonya'nın kuzeyden üçte birlik bölümünü kaplamaktadır.