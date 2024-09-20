Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor

Bu avantajlar sayesinde ülke, akın akın göç alan bir destinasyon haline geldi.

Yüzde 10 vergi uygulaması, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.

Bu düşük vergi oranı, iş dünyasının dikkatini çekmekte ve yatırım yapmak isteyenler için çekici bir seçenek olmaktadır.