İmamoğlu: Kaç adayın ismi geçerse geçsin ben İstanbul’daki rakibimin kim olduğunu biliyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Filenin Sultanları Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu açılış töreni açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurultaydan önce yerel seçimler için “ittifak kapısının açık olabileceğine” ilişkin açıklaması hatırlatılan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Değişim olunca diye bir eşleştirme yapmadım ama ben her zaman ittifakın olabileceği ihtimalini savundum. Biz zaten toplumsal ittifakı savunurken bunun içindeki siyasi görüşleri ya da paydaşları asla yok saymayarak bunu söyledim. Müzakerenin, istişarenin toplumsal bir edebimiz olduğunu biliyorum. Kazanan bir muhalefet olma adına buna her muhalif görüş ve partinin ilgi duyacağını düşünüyorum. Bu kapsamda genel başkanımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Çünkü kendisi de diyaloğa açık biri. Ben bu yönüyle de yeni müzakerelerin yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum. CHP muhalefetin liderliğini yapmak zorunluluğu vardır. Bu illa siyasi partiler üzerinden olmayabilir, toplumsal muhalefetin liderliğinden de bahsediyor olabiliriz. İşbirliği içerisinde anlamlı, akılcı bir siyasi ittifakın olabileceği ihtimalini altına dip not olarak düşüyorum.”

ÖZDAĞ'A YANIT

İmamoğlu, kendisini eleştiren Ümit Özdağ’ın, “İstanbul büyük bir susuzluk tehdidi ile karşı karşıya. Barajların doluluk oranı yüze 17.1’e düştü. Büyük bir yağış gelmez ise İstanbul’da susuzluk insanları kırıp geçirecek. Depreme doğru ilerleyen kentimizde değil yıkanmak yüzümüzü yıkamak bile sorun olacak. Saray bu süreci ellerini ovuşturarak izliyor. İstanbul ile bir ilgisi kalmayan CHP eş genel başkanı İmamoğlu ise İstanbul’dan kurtulsam da tek genel başkan olsam havası içinde İstanbul’u terk etmiş” paylaşımına şu yanıtı verdi:

“İçinde bir tek doğru kelime var o da tam doğru söylenmemiş susuzluk değil de kuraklık söz konusu ama henüz bir susuzluk yok.”

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

İmamoğlu son olarak yerel seçimler hakkında konuştu; “Kaç adayın ismi geçerse geçsin ben İstanbul’daki rakibimin kim olduğunu biliyorum” dedi.