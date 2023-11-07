TİP'ten 'Can Atalay' mütalaasına tepki: İngiltere ve ABD Anayasalarını dayanak aldıklarını itiraf ettiler

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İşçi Partisi (TİP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne sunduğu mütalaaya tepki gösterdi. TİP tarafından yapılan açıklamada, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan mütalaa Anayasa Mahkemesi’nin açık ve net ihlal kararı karşısında hukuken hiçbir dayanağı kalmayan yargı içerisindeki bir kliğin muhtırası niteliğindedir. Bu görüşü kaleme alanlar ülkenin Anayasasını ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımadıklarını ilan etmişlerdir. Anayasal düzene karşı suç işleyenler, Anayasa’yı ve mahkeme kararlarını tanımadığını ilan eden hakim ve savcıların bizatihi kendisidir” denildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumu ile ilgili mütalaasını dosyanın görüşüleceği Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne sundu. Mütalaada; seçimden önce TCK 312. madde kapsamında suç işleyen milletvekilinin dokunulmazlıktan yararlanamayacağı ve tahliye kararında takdirin yüksek dairede olduğu belirtildi.

TİP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mütalaasına tepki gösterdi. TİP’in X (Twitter) hesabından bugün yapılan açıklama şöyle:

“MÜTALAA, ANAYASA MAHKEMESİ’NİN AÇIK VE NET İHLAL KARARI KARŞISINDA HUKUKEN HİÇBİR DAYANAĞI KALMAYAN YARGI İÇERİSİNDEKİ BİR KLİĞİN MUHTIRASI NİTELİĞİNDEDİR”

“Hatay Milletvekilimiz Can Atalay 177 gündür Silivri’de esir tutuluyor. Hukuk tanımaz mahkemelerce verilen ceza ve tutuklama kararları sonrasında 25 Ekim 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce Can Atalay hakkındaki karar değerlendirilerek ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının’ ihlal edildiğine, yeniden yargılama yapılarak tahliye edilmesine karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararı 13 gündür uygulanmamakta ve dosya sürüncemeye bırakılmaya çalışılmaktadır. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi günlerce dosyayı elinde tuttuktan sonra ‘yetkisiz’ olduğunu fark edip dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan mütalaa ise Anayasa Mahkemesi’nin açık ve net ihlal kararı karşısında hukuken hiçbir dayanağı kalmayan yargı içerisindeki bir kliğin muhtırası niteliğindedir. Bu görüşü kaleme alanlar ülkenin Anayasasını ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımadıklarını ilan etmişlerdir.

“HER FIRSATTA ‘DIŞ GÜÇLER’ SAFSATASINI DİLE GETİREREK MUHALİFLERİ SUÇLAYAN ZİHNİYETİN BİLAKİS KENDİ REFERANSLARININ ABD VE İNGİLTERE ANAYASALARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

Anayasal düzene karşı suç işleyenler; Anayasa’yı ve mahkeme kararlarını tanımadığını ilan eden hakim ve savcıların bizatihi kendisidir. Söz konusu mütalaayı hazırlayanlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı değil İngiltere ve ABD Anayasalarını dayanak aldıklarını itiraf etmişlerdir. Her fırsatta ‘dış güçler’ safsatasını dile getirerek muhalifleri suçlayan zihniyetin bilakis kendi referanslarının ABD ve İngiltere Anayasaları olduğu ortaya çıkmıştır. Ülkemiz yüz yıl önce İngiliz işgali altındayken dahi İngiltere Anayasası uygulanmamışken, bugünkü iradenin bunu açıkça dile getirmiş olması kimlerin ‘dış güçlere’ yaslandığını açıkça ortaya koymaktadır. Milletvekilimiz Can Atalay ile ilgili karar verecek olanlara çağrımız Anayasa Mahkemesi kararını derhal uygulayarak tahliye kararı vermeleridir. Aksi halde mahkeme kararlarını uygulamamanın suç olduğunu, suç işleyenlerin ise er ya da geç tarafsız ve bağımsız yargı önünde hesap vereceklerini hatırlatırız.”

Kaynak: ANKA