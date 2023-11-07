CHP binasına saldırı: İsrail eşittir CHP yazdılar

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Kartal İlçe Başkanlığına yapılan saldırıyı duyurdu. Çelik, "Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur" diye yazdı.

Son Güncelleme:
CHP binasına saldırı: İsrail eşittir CHP yazdılar

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal İlçe binasının saldırıya uğradığını duyurdu. Çelik, "Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur" ifadelerini kullandı.

CHP binasına yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Çelik, Filistin Davasını Sizden Öğrenecek Değiliz! Kartal İlçe binamız, kime hizmet ettiği belli olmayan, bölgesel savaşları içeriye taşımak isteyen güdümlü vandalların saldırısına uğramıştır" diye yazdı.

Çelik, paylaşımının devamında "Ortadoğu’da yaşanan kanlı savaşların gerilimini ülkemize taşımayı amaçlayan bu sefil eylemi yapanların kimlerden güç aldığını biliyoruz. Bizim yerimiz hergün İsrail’in zülmüne uğrayan Filistin halkının yanıdır. Kimse bu halkın güvenliği ve barışına kast edemez, kast edenler karşılarında CHP’yi bulur. Bu provokasyonu gerçekleştiren vandallar bulunacak, yargı önünde hesabını verecek! Bugün 17:30’da Kartal ilçe Başkanlığımızın önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecek” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CHP Özgür Çelik Hamas İsrail
Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü
Nesrin Cavadzade herkesi üzmüştü! İyi haber nihayet geldi ve başlıyor... Nesrin Cavadzade herkesi üzmüştü! İyi haber nihayet geldi ve başlıyor...
Kadıköy'de ceza yiyen taksici: “Ceza yersem bu aracı burada yakarım” Kadıköy'de ceza yiyen taksici: “Ceza yersem bu aracı burada yakarım”
Türkler'in yeni İstanbul'u oldu. Valizini alanın yerleştiği yeni ülke Türkler'in yeni İstanbul'u oldu. Valizini alanın yerleştiği yeni ülke
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para ve kariyer onların olacak 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu
Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler
'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı 'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı