Dışişleri Bakanı Fidan, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Ankara'da bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Belaruslu mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından görüşme hakkında paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Belaruslu mevkidaşı ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Gazze’deki insanlık trajedisi de ana başlıklar arasındaydı.

"Ukrayna’daki savaş, uluslararası hukuk temelinde sona ermeli"

Bakan Fidan, "Ukrayna’daki savaş, uluslararası hukuk temelinde sona ermeli. Taraflar arasında irade oluşursa Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır." dedi.

İsrail’in şiddet yoluyla güvenlik tesis edemeyeceğini vurgulayan Fidan, "Filistinlilere uygulanan zulüm ve şiddet karşısında sessiz kalınamaz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın, uluslararası hukuk temelinde, barışla sonlanmasını arzu ettiğine dikkati çekti.

Savaşın uzamasının hem bölgesel hem küresel düzeyde olumsuz etkileri olduğuna işaret eden Fidan, Türkiye’nin barışın tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini, taraflar arasında irade oluştuğu takdirde müzakerelere ev sahipliği yapmaya da hazır olduğunu belirtti.

"Gazze’de uygulanan zulüm ve vahşet karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğine" işaret eden Fidan, görüşmede, bir an önce tam ateşkes sağlanması, insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılmasının temini, kalıcı barış yönünde adımlar atılması için Türkiye’nin yoğun çaba harcadığını anlattı.

İki bakanın sabah saatlerinde düzenleyeceği ortak basın toplantısı iptal edilmişti.

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