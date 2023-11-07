İzmir’de denizde kaybolan ve 3 gündür aranan kişi ölü bulundu

İzmir’in Çeşme ilçesinde, denize giren ve 3 gündür haber alınamadığı için arama kurtarma çalışması yürütülen Barış Özel, Karaada açıklarında ölü bulundu.

Son Güncelleme:
İzmir’de denizde kaybolan ve 3 gündür aranan kişi ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Çeşme’deki Boyalık Plajı’ndan 3 gün önce denize giren Barış Özel'den (45) yakınları haber alamadı.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botlar ve dalgıç adamlar ile arama çalışmalarına katılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı helikopterde havadan arama-kurtarma çalışması yürüttü.

3 gündür kayıp olan adamın, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Karaada açıklarında ölü bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Barış Pehlivan'dan gazetecilik yapmaktan geri adım atmayacağım vurgusu: Boşuna çekilmedi bunca acılar! Barış Pehlivan'dan gazetecilik yapmaktan geri adım atmayacağım vurgusu
TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi final yapıyor! Tepki çok
Nesrin Cavadzade herkesi üzmüştü! İyi haber nihayet geldi ve başlıyor... Nesrin Cavadzade herkesi üzmüştü! İyi haber nihayet geldi ve başlıyor...
Bakan Tunç'tan bir 'Can Atalay' açıklaması daha... "Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını bekleyeceğiz" "Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını bekleyeceğiz"
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para ve kariyer onların olacak 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu
Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler
Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı 'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı