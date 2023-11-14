İYİ Parti kaynıyor, 3 vekil istifa aşamasına geldi: 'Yurt dışına çıkarılan bir paradan söz ediliyor'

İYİ Parti'de peş peşe gelen istifaların ardından iddialar ayyuka çıktı. İstifaların süreceği söylenirken, partide yaşananlarla ilgili son kulisler de ortaya çıktı.

İYİ Parti kaynıyor, 3 vekil istifa aşamasına geldi: 'Yurt dışına çıkarılan bir paradan söz ediliyor'

Geçtiğimiz hafta İYİ Parti'den istifa eden Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem'in ardından iddialar ayyuka çıktı. İstifaların "ittifak yapılmaması" kaynaklı olduğu ifade edilse de, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bambaşka iddialar ortaya attı.

Selvi "Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem’in istifasının son olmadığı söyleniyor. Şimdi gözler bir dönemler Meral Akşener’in en yakınındaki isimler olan Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır’a çevrilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti kaynıyor" diyen Selvi'nin aktardığına göre, İYİ Parti'de istifaların süreceği konuşuluyor. Selvi'nin iddiasına göre huzursuz olan milletvekili sayısının 10 olduğu, hatta 3 milletvekilinin istifa aşamasına geldiği söyleniyor.

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Selvi, yazısının devamında "İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da aday çıkaracak, bu durumda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın seçimi kaybetme tehlikesi doğdu. “Biz buna karşı çıktığımız için istifa ediyoruz” diye bir gerekçe sunacaklar. Ama gerçekler farklı." iddiasında bulundu.

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İDDİALAR HAVADA UÇUŞUYOR

Selvi'nin aktardıkları şöyle:

"İYİ Parti’de iddialar havada uçuşuyor. Yurt dışına çıkarılan bir paradan söz ediliyor. İYİ Parti’de istifalar sürecek. Huzursuz olan milletvekili sayısının 10 olduğu, hatta 3 milletvekilinin istifa aşamasına geldiği söyleniyor.

Güvendiğim bir kaynağım Meral Akşener, partide bir arınma ve temizlik süreci başlattı dedi. Temizlik süreci başladığına göre demek ki pis işler olmuş..."

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