Ankara'da kritik zirve: Meral Akşener ve Özgür Özel bir araya geliyor!

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı tarafında AKP-MHP işbirliğinin büyük oranda devam etmesi beklenirken gözler muhalefete çevrildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her fırsatta seçimlere parti olarak tek başlarına gireceklerini açıklamasına rağmen, CHP'de lider değişiminin yaşanması sonrası nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor. CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, 'ittifak' için ısrarcı olacakları sinyalini verirken Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı.

ÖZEL İLE AKŞENER BİR ARAYA GELECEK

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, CHP lideri Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in bir araya geleceğini belirtti. Sözcü TV'ye bağlanan Öztürk, şu ifadeleri kullandı;

"AKŞENER'İ ZİYARET EDECEK"

"CHP Genel Başlanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek. Bu ziyaret muhtemelen çarşamba günü gerçekleşecek. Bu görüşmeden önümüzdeki yerel seçimle ilgili konular ele alınacaktır.

"İTTİFAK KONUSU MASADA OLACAK"

İki partinin ittifak konusu ve İYİ Parti'nin tutumu ikili zirvede konuşulacaktır.

Söz konusu ziyaretin ardından 'Hayırlı olsun' ziyareti için de daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği bilgisini de aldım."