Ankara'da kritik zirve: Meral Akşener ve Özgür Özel bir araya geliyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'da görüşeceği iddia edildi. Kritik görüşme iddiası kulisleri hareketlendirirken, görüşmede ittifak konusunun ele alınacağı ifade edildi.

Ankara'da kritik zirve: Meral Akşener ve Özgür Özel bir araya geliyor!

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı tarafında AKP-MHP işbirliğinin büyük oranda devam etmesi beklenirken gözler muhalefete çevrildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her fırsatta seçimlere parti olarak tek başlarına gireceklerini açıklamasına rağmen, CHP'de lider değişiminin yaşanması sonrası nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor. CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, 'ittifak' için ısrarcı olacakları sinyalini verirken Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı.

ÖZEL İLE AKŞENER BİR ARAYA GELECEK

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, CHP lideri Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in bir araya geleceğini belirtti. Sözcü TV'ye bağlanan Öztürk, şu ifadeleri kullandı;

"AKŞENER'İ ZİYARET EDECEK"

"CHP Genel Başlanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek. Bu ziyaret muhtemelen çarşamba günü gerçekleşecek. Bu görüşmeden önümüzdeki yerel seçimle ilgili konular ele alınacaktır.

"İTTİFAK KONUSU MASADA OLACAK"

İki partinin ittifak konusu ve İYİ Parti'nin tutumu ikili zirvede konuşulacaktır.

Söz konusu ziyaretin ardından 'Hayırlı olsun' ziyareti için de daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği bilgisini de aldım."

Etiketler
Özgür Özel Meral Akşener CHP İYİ Parti 2024 Yerel Seçimleri
İYİ Partili Erdem neden istifa ettiğini açıkladı: İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin muhalefette kalması gerekiyor "İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin muhalefette kalması gerekiyor"
Artık izleyemeyeceksiniz. Burcu Biricik'ten kötü haber! Herkes üzüldü Artık izleyemeyeceksiniz. Burcu Biricik'ten kötü haber! Herkes üzüldü
Çiğ yumurtayı ılık süt ile karıştırıp 1 bardak için! Bakın neler oluyor... Çiğ yumurtayı ılık süt ile karıştırıp 1 bardak için! Bakın neler oluyor...
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten dikkat çeken ittifak açıklaması: 'Merkezi düzeyde tıkanma olursa İstanbul İttifakı var' CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten dikkat çeken ittifak açıklaması
İYİ Parti'den 'istifa' edenlere yanıt: Dikkat etmelerini tavsiye ediyorum! İYİ Parti'den 'istifa' edenlere yanıt
AKP'de yerel seçim startı verildi: Aday politikasında "akrabalık" detayı AKP'de yerel seçim startı verildi: Aday politikasında "akrabalık" detayı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi! Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi!
Dilan Polat'tan sonra gözler onun üstündeydi: Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama
Sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, hayatını kaybetti: Eşi, acı haberi böyle duyurdu Sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, hayatını kaybetti
Asgari ücrette ilk rakamlar: 2 senedir devam eden geleneği Mehmet Şimşek bozabilir! Asgari ücrette ilk rakamlar: 2 senedir devam eden geleneği Mehmet Şimşek bozabilir!
Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren iller Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu