CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten dikkat çeken ittifak açıklaması: 'Merkezi düzeyde tıkanma olursa İstanbul İttifakı var'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İYİ Parti Grup Başkan vekili Müsavat Dervişoğlu'nun "Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için" sözlerini 12punto'dan Ercan Küçük'e değerlendirdi.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dervişoğlu’nun açıklamalarını 12punto’ya değerlendirdi.

DİYALOG ZEMİNİ KAPANMADI

Çağlayan Adliyesi önündeki basın açıklaması öncesi kendisine yöneltilen soruyu sorularını yanıtlayan Çelik, ittifak konusunda diyalog zemininin henüz kapanmadığını düşündüklerini belirtti.

Çelik şunları söyledi:

“Biz ittifak konusunda diyalog zemininin henüz kapanmadığını düşünüyoruz. Yani 2023 bir genel seçimdi. 2024’te bir yerel seçime gideceğiz. Genel seçimle yerel seçim dinamikleri birbirinden farklı olan seçimler. Henüz ittifak zemininin diyalog konusunda kapalı olmadığını düşünüyoruz. Ancak onun ötesinde zaten bir İstanbul ittifakı tanımlamasını sürekli ifade ediyoruz. Yani bu İstanbul İttifakı bir taban ittifakı bir toplumsal ittifak. İstanbul’u 4.5 yıldır yöneten Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu çok başarılı çalışmalar yürütüyor. 2019’dan seçildiği günden bugüne kadar İstanbul’a çok önemli hizmetleri oldu. Bu anlamıyla zaten sokakta ve sahada bir İstanbul İttifakı olduğunu biz çok net bir şekilde görüyoruz. Hangi siyasi partiye oy verirse versin Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmalarından memnun olan bir taban İstanbul’da oluşmuş durumda. Dolayısıyla evet bir merkezi düzeyde bir ittifak diyaloglarının henüz kapalı olmadığını düşünüyoruz. Ancak oralarda bir tıkanma söz konusu olduğunda bir İstanbul İttifakı’nın da mümkün olduğunu, bunun bir toplumsal ittifak olduğunu, bir taban ittifakı olduğunu ok net bir şekilde görüyoruz. Çok çeşitli siyasi partilerin yöneticileriyle konuştuğumuzda onların da bu yönde bir bakış açısı olduğunu çok net bir biçimde görüyoruz."

"İSTANBUL İTTİFAKI SÜRECİNİ YÖNETECEĞİZ"

Çelik, "İttifak olmazsa CHP İstanbul İl Örgütü ne yapacak? Buna ilişkin bir programınız var mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Biz 2019’dan bugüne kadar Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları topluma çok sistemli şekilde anlatacağız. İstanbul’un 39 ilçesinde örgütlerimizle birlikte. Aynı zamanda ilçe belediye başkan adaylarımız olacak. Onlar Büyükşehir belediyesinin ve kendi belediyelerinin başlattığı çalışma hikayelerini topluma anlatacaklar. Bunun dışında da toplumun her kesimiyle, tüm siyasi partilerle tüm demokratik kitle örgütleriyle tüm sıklarla sürekli iletişim halinde, sürekli sıkı bir diyalog içerisinde İstanbul İttifakı sürecini yöneteceğiz.”

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlediği teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmada, bazı çevreler ile kendi içlerindeki bazı arkadaşlarının Millet İttifakı'nı yenilenmediği takdirde CHP'nin belediyeleri kaybedeceği söylemlerinde bulunduğunu belirtti. İttifak taleplerine tepki gösteren Dervişoğlu, "2023 seçimi çok iyi şartlara rağmen bir ittifak kurarak kazanamadıklarını belirterek, "Şimdi bize diyorlar ki, 2024'te de ittifak kuralım. Ne yapalım? 2028'i mi kaybedelim sizin güzel hatırınız için" dedi.