AKP'de yerel seçim startı verildi: Aday politikasında "akrabalık" detayı

Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçim heyecanı hem partilerde hem de seçmenlerde başladı. AK Parti'de aday adaylığı başvuruları bugün de devam ediyor. Başvurular dijital bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Teşkilatlara kriterlere ilişkin yazı gönderildi, kimlerin adaylık başvurusunda bulunamayacağı da tek tek sıralandı. Buna göre; parti disiplin kurullarının kararı ile ihraç edilenler başvuruda bulunamayacak.

AKP milletvekillerinin birinci ve ikinci derece yakınları milletvekilinin seçim çevresinden aday olamayacak. İl ve ilçe başkanlarının görev yaptığı bölgede, birinci ve ikinci derece yakınları aday gösterilemeyecek.

AKP, 17 Kasım'da başvuruların tamamlanmasının ardından 19 Kasım'da temayül yoklaması yapacak