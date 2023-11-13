Cizre Kültür ve Sanat Festivali'ne fiili yasak!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Sanatça Organizasyon ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından organize edilen Cizre Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki etkinliklerin yapılması engellendi.

Nur Mahallesi’ndeki Botaş Parkı’nda, GEROK Ma tarafından yapılmak istenen çocuk sanat atölyesi fiilen yasaklandı. Etkinliğe kısa bir süre kala, park polis tarafından ablukaya alındı. Kayyım yönetimindeki belediyenin hazırladığı belirtilen bir broşür gerekçe gösterilerek, aynı parkta farklı bir çocuk programının yapılacağı söylendi.

Birca Belek Dil ve Kültür Derneği’nin düzenlediği Dengbêj etkinliği yaklaşık 20 zırhlı araç ve 100’ün üzerinde polis tarafından fiilen engellendi.

Cizre Kaymakamlığı festival kapsamında yapılacak Koma Sorjiyan ve Babetna müzik gruplarının konserlerine izin vermedi. Konserin gerçekleştirileceği düğün salonu mühürlendi.

"KÜRT KÜLTÜRÜNÜN YAŞAMASI ENGELLENİYOR"

Olayı Meclis gündemine taşıyan HEDEP Şırnak milletvekilleri Nevroz Uysal Aslan, Zeki İrmez ve Ayşegül Doğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

Engellenenin sadece etkinlikler değil, Kürt kültürü olduğunu belirten milletvekilleri, Cizre Belediyesi’ne bağlı Botan Dengbêj Evi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildiğini hatırlattı.

Bakan Yerlikaya'ya ''Kayyım atanan tüm belediyelerde uygulanan ve geleneksel Kürt kültürünün yaşaması, zenginleştirilmesi ile aktarımını engellemeye yönelik olarak algılanan bu girişimler hakkında bakanlığınızın bir talimatı veya yönergesi bulunmakta mıdır?'' sorusu yöneltildi.