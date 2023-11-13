İstanbul'da sağanak trafiği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80’i geçti.

İstanbul'da sağanak trafiği

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Silivri'de şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, bazıları da tente altlarında yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokak aralarında su birikintileri oluştu.

TRAFİĞE NEDEN OLDU

İstanbul'da etkili olan sağanak yoğun trafiğe neden oldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu, İBB Trafik Yoğunluk Uygulaması'na göre saat 17.20 itibarıyla yüzde 81 oldu.

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