İYİ Partili Erdem neden istifa ettiğini açıkladı: İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin muhalefette kalması gerekiyor

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Halk TV ekranlarında yayımlanan 'Söz Sende' programında İYİ Parti'den neden istifa ettiğini açıkladı.

"Beni yıldıramazlar" diyen Erdem "Ben siyasetle Bahadır Erdem olmadım. Bu süreçte de hiçbir zaman fikirlerime karışılmamıştır. Dolayısıyla beni yıldıramazlar. Bana karşı böyle bir şey olmadı" dedi.

İYİ Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kürsad Zorlu'nun açıklamalarını üzerime alınmam, zannediyorum benim istifa gerekçem tamamen ilkesel bir istifa gerekçesi. Kırgınlık ve kızgınlık üzerine değil. Bunu da bütün kamuoyu anladı. Anlaşılmasa zaten çok üzülürdüm. Önemli olan ayrılırken nasıl ayrıldığınızı nasıl bilmek. Bir kahvenin kırk yıllık hatrı vardır. Bunu hem kahveyi içen hem de geride kalan gözetmelidir. Ben çok çalıştım. Kendimi gördüm. Ben fikir ayrılığımız olduğunu gördüm. Bu yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara adaylarını çıkarma noktasında oldu. Bu benim için önemli. Çünkü önümüzdeki yerel seçimler AKP kazandıkça artan hukuksuzlukları getirebilir. Dolayısıyla İstanbul ve Ankara gibi şehirlerin kaybedilmemesi gerektiğini tamamen muhalefette kalması gerektiğini düşündüm. Bunun muhalefet seçmeni için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ilkesel görüş farklılığından dolayı ben ayrıldım.

'BENİ YILDIRAMAZLAR!'

"Benim genel idare kuruludan sonra istifa mektubum hazırdı. Sayın Meral Akşener beni çağırdığı zaman 'İYİ Parti için merkez sağa mı evriliyor?' tartışmaları başladı. Ben bir hukuk hocası olarak nasıl kurulu bir partinin yönünü değiştireceğim? Dolayısıyla Meral hanım bu partide kendimi tanıtmak ve kabul ettirmekteki çabamı çok iyi biliyor. Ben hiçbir kadro talep etmedim. Meral hanım bana 'ben anladım, halledeceğim, gitme' dedi."