İslam Memiş'ten altın ve dolar alacaklara uyarı! 2 veriye dikkat

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunurken, altın ve dolara alacaklara uyarılarda bulundu.

2 veriyi takip edeceklerini belirten Memiş, “Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon verilerini ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını takip edeceğiz. Her ikisi de önemli. Dolar, Euro ve emtia fiyatlarında yeni fiyatlamalara neden olacağını göreceğiz. Fed’in Eylül’de faiz indirime gitme ihtimali yüzde 61 olarak fiyatlanıyor” ifadelerini kullandığı yazısında, Salı gününün piyasalar için önemli bir gün olacağını işaret etti.

Memiş, yatırım araçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Bist100 endeksi;

10 bin 218 puan seviyesinden kapanış yapmıştı.

9 bin 800-10.500 aralığındaki dalgalanmanın devamını beklerim.

Geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var.

Dolar/TL kuru;

32,20 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

31,80-32,80 aralığında oyalanmaya devam etmesini bekliyorum.

Orta ve uzun vadede beklentim pozitif yönde devam ediyor.

EUR/USD paritesi;

1,0771 seviyesinden kapanış yapmıştı.

Ons altın (xau/usd)

2 bin 360 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

Bu hafta negatif yönde hareket etmesini bekliyorum.

2 bin 280-2 bin 380 dolar aralığındaki bant aralığı geçerliliğini koruyor.

Gram altın yatırımcısı onsu takip etmeli.

Ons’un gerilemesi gram altının da gerilemesi olacaktır.

2 bin 280 dolar karşılığındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa o gün ucuz olduğunu bilmek gerek.

Ons gümüş (xag/usd)

28,16 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

27,20-28,50 dolar aralığını takip edeceğim.

Düşüşler rasyo nedenli kalıcı olamayabilir.

Bitcoin (BTC);

60 bin 511 dolar seviyesindeydi.

57 bin, 63 bin dolar aralığını takip edeceğim.

63 bin dolar seviyesinde tutunabilirse 65 bin dolar seviyesine kadar yükselişini sürdürebilir.

Dolar endeksi (dxy);

105,19 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

104,50-105,50 aralığını takip edeceğim.

Enflasyon verisi verisi ve Powell’ın açıklamaları doları bu hafta için güçlendirebilir.

Bu hafta dolar karşısındaki varlıklar negatif, dolar pozitif olmasını bekliyorum.