Sınır Tanımayan Doktorlar: Keskin nişancılar Şifa Hastanesi'ndeki hastalara saldırıyor

İsrail'in ablukasını ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde insani durum gittikçe kötüleşiyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yanı başındaki hastalara giden ambulansa saldırdılar. Hastanenin etrafında tedavi bekleyen yaralıları içeri alamıyoruz" açıklamasında bulundu.

MSF'nin X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Şifa Hastanesi'ne ilişkin paylaşım yapıldı.

AA'nın haberine göre hastanedeki bir MSF çalışanından son durumla ilgili edinilen bilginin ardından yapılan paylaşımda, hastanede elektrik, su ve gıdanın olmadığı, solunum cihazları çalışmadığı takdirde insanların birkaç saat içinde hayatını kaybedeceği aktarıldı.

Paylaşımda, "(Gazze'deki) Şifa Hastanesi'nin yanı başındaki hastalara giden ambulansa saldırdılar. Hastanenin etrafında tedavi bekleyen yaralıları içeri alamıyoruz" ifadesine yer verildi.

'DURUM ÇOK KÖTÜ'

Hastalara saldıran keskin nişancıların olduğu belirtilerek, saldırılar sonucu yaralanan 3 kişinin ameliyat edildiği bildirildi.

Paylaşımda, "Durum çok kötü ve insanlık dışı. Kapalı bir alan ve kimse bizimle ilgili bir şey bilmiyor" ifadesi kullanıldı.

Şifa Hastanesi'nde yaralı hastalar ve sağlık ekiplerinin bulunduğu aktarılan paylaşımda, "Bize garanti verirlerse ve önce hastaları tahliye ederlerse biz de hastaneyi tahliye ederiz" denildi.

Bu arada Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, İsrail güçleri tarafından kuşatılan Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce cesedin biriktiğini ve bunun bir salgının ve gerçek felaketin habercisi olduğunu söyledi.

Ebu er-Riş, "İsrail güçleri yüzlerce cesedin yığıldığı Şifa Hastanesi'nin avlularını hedef alıyor, buradaki durum bir salgının ve gerçek bir felaketin habercisi" dedi.

Hastanedeki insani durumun boyutuna dikkati çeken Ebu er-Riş, "Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Tıp Kompleksi'nde durum çok tehlikeli, insanlar yaralı olmalarına rağmen hastaneyi terk etmeye zorlanıyor, biz, hastalarımız hastaneden tahliye edilirken güvenliklerinin sağlanması gerektiğini defalarca talep ettik" diye konuştu.

Ebu er-Riş, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın artık ölü ve yaralıları sayamaz hale geldiğine dikkati çekti.

İsrail ordusunun hastaneyi kuşatmasından "İsrail yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kurumları" sorumlu tutan Ebu er-Riş, hastanede kalan yaralı ve hastaları kurtarmak için dünyayı Şifa Hastanesi'ne mümkün olan en kısa sürede yakıt sağlamaya çağırdı.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut da bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 3 gündür kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ndeki hasta, yenidoğan ve yaralıların tahliye edileceği güvenli bir yer bulunmadığını söylemişti.

35 HASTANEDEN 22'Sİ DEVRE DIŞI

İsrail, "Hamas'ın hastanenin altında askeri üs kurduğu" iddiasıyla geçen hafta Şifa Hastanesi yerleşkesindeki bir binayı ve çevresini bombalamış, saldırı can kaybı ve yaralanmalara yol açmıştı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisine göre, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze'deki 35 hastaneden 22'si çalışamaz hale geldi.