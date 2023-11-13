Bir rakı grubuna daha zam geldi

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efe grubuna ait içkiye gelen zammı paylaştı.

Dündar X hesabından yaptığı paylaşımda Efe Gold’a zam geldiğini duyurdu.

Türkiye Telek Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş zam oranının yüzde 4 olduğunu söyledi: “Küçük bi ara zam geçişi oldu. Zammın büyüğü yolda.”

Buna göre 879 lira olan 100’lük Efe Gold’un fiyatı 915 lira oldu. 100’lük Efe Göbek 895 liradan, 929 liraya yükseldi.