Bir rakı grubuna daha zam geldi

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efe grubuna ait içkiye gelen zammı paylaşırken daha büyük zammın yolda olduğunu duyurdu

Bir rakı grubuna daha zam geldi

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efe grubuna ait içkiye gelen zammı paylaştı.
Dündar X hesabından yaptığı paylaşımda Efe Gold’a zam geldiğini duyurdu.

Türkiye Telek Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş zam oranının yüzde 4 olduğunu söyledi: “Küçük bi ara zam geçişi oldu. Zammın büyüğü yolda.”

Buna göre 879 lira olan 100’lük Efe Gold’un fiyatı 915 lira oldu. 100’lük Efe Göbek 895 liradan, 929 liraya yükseldi.

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