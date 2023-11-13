Ankara'da iki noktada 'şüpheli paket' paniği: Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çevresi ve Kızılay AVM önünde şüpheli paket paniği yaşandığı. İhbarlar üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, güvenlik önlemleri alınarak iki bölgede de bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması gerçekleştirileceğini açıkladı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden 10'ar dakika arayla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Merkez Bankası civarında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”