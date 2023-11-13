Netanyahu, CNN yayınında sinirlendi: Sıradaki siz olacaksınız

CNN International'da canlı yayına katılan İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu, sunucunun "Neden sorumluluk almıyorsunuz?" sorusuna kızarak ABD'yi suçladı.

Spikere tepki gösterip ABD'yi suçlayan Netanyahu, "Bunu birçok kez cevapladım. Bu sorunun savaştan sonra yanıt bulacağını söyledim. İnsanlar zamanında Franklin Roosevelt'e Pearl Harbour'dan sonra bu soruyu sordu mu? George Bush'a 11 Eylül saldırılarından sonra sordu mu?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in yenilmesi halinde savaşın Avrupa ve ABD'ye yayılacağını iddia eden Netanyahu, "Sıradaki siz olacaksınız" dedi.

Öldürülen sivil sayısına karşı sorumluluk almaktan bir kez daha kaçan Netanyahu, "İsrail uluslararası hukuka uygun olarak savaşıyor" ifadelerin kullandı.





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