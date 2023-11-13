Kremlin'den Putin ve Erdoğan'ın olası görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yapılmasının yer almadığını söyledi. Peskov, gerekirse böyle bir görüşmenin saatler içinde ayarlanabileceğini dile getirdi.

Gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Henüz böyle bir görüşme Devlet Başkanı'nın programına girmedi. Ancak Türk tarafıyla en üst düzeydeki görüşmeler sadece saatler içinde karara bağlanıyor, dolayısıyla burada herhangi bir sorun yaşanmayacak" dedi. Bu tür görüşmelerin gündeminin her zaman geniş olduğuna işaret eden Peskov, bunun nedeninin Rus-Türk ilişkilerinin çok geniş bir yelpazeye sahip olması olduğunu ifade etti.

Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Erdoğan'ın bugün itibariyle Gazze'deki durumun çözümü için ‘telefon diplomasisine' yoğun şekilde devam edeceğini vurgulamış ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşme yapılmasının muhtemel olduğunu söylemişti.

'GAZZE'DEN TAHLİYELERİN SÜRMESİNİ UMUYORUZ'

70 kişilik ilk Rusya vatandaşı grubunun tahliyesi kapsamında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü, Gazze Şeridi'ndeki Rusların tahliyesinin süreceğini umduklarını söyledi Rus diplomatların bölgedeki yurttaşların tahliyesi için çok yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktaran Peskov, tüm isteyenlerin Gazze'den çıkabilmesi için daha çok çalışılması gerektiğinin altını çizdi.