İran'da bazı özel günlerin isimleri değiştirildi iddiası

İran Kültür Devrimi Yüksek Konseyi, gelecek yılın takviminde, 21 Aralık'a denk gelen Şeb-i Yelda'nın yanına Davet Kültürünün Yaygınlaşması ve Akrabalarla Bağ Kurma Günü, Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba günü kutlanan "Çarşamba Suri" yerine de "Komşulara İkram Günü" ibarelerini ekledi.

Bu kararın ardından ülkenin farklı kesimlerinden tepkiler yükseldi.

İran Meclisi Milletvekili Kazım Dilhuş Abateri, söz konusu karara tepki göstererek kanun koyucuların bu tür işlere müdahale etmemeleri gerektiğini söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na konuşan Abateri, "Böylesi özel günlere ait isimler, halkın mutluluğuna vesile olan isimlerdir. Meclisin de kanun koyucuların da bu işe karışmamaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.

AÇIKLAMA GELDİ

Genel Kültür Konseyi Sekreterliği, konuya dair yazılı açıklama yayımladı.

"Şeb-i Yelda ve Çarşamba Suri takvimden kaldırılmadı" başlığıyla yayımlanan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlandı.

Takvimde gün isimlerinde birtakım değişikliklere gidildiği belirtilen açıklamada, Şeb-i Yelda'nın ülkenin kültürel değerleri arasında yer aldığı, Çarşamba Suri'nin ise toplum nezdinde önemli bir yerinin bulunduğu kaydedildi.

En uzun gece anlamına gelen "Şebi Yelda", yılın en uzun gecesi 21 Aralıkta kutlanıyor. Kızıl Çarşamba anlamına gelen Çarşamba Suri, İran'da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi kutlanıyor.