Hamas'tan İsrail'e sert yalanlama: Nazi Ordusu

Şifa Hastanesi'ne gönderilen yakıtın alınmasına Hamas'ın engel olunduğu açıklayan İsrail, Hamas tarafından yalanlandı. Örgüt sözcüsü İsrail Ordusu'na "Nazi Ordusu" diyerek seslendi.

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Hamas'tan İsrail'e sert yalanlama: Nazi Ordusu

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'nin yakınlarına bıraktıkları 300 litre benzinin Hamas'ın engel olması nedeniyle hastaneye götürülemediğini iddia etti.

Hamas, Telegram sayfasından yayımladığı yazılı açıklamada, İsrailli ordu sözcüsü tarafından ortaya atılan iddiayı yalanadı.

İsrail Ordusu Sözcüsüne "Nazi Ordusu Sözcüsü" nitelemesi yapılan açıklamada, işgal güçlerinin günlük yalanlar uydurduğunu bunlardan birinin de "İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifini Hamas Hareketi'nin reddettiği" suçlaması olduğu belirtildi. Açıklamada, bu suçlamaya karşılık, şu ifadeler yer aldı:

"Hamas Hareketi, Şifa Hastanesinin yönetiminde bir taraf değildir. Orada karar alma mekanizmasında herhangi bir varlığı yoktur. Hastane, teknik ve idari işlerini yürüten Filistin Sağlık Bakanlığının yönetimine tümüyle bağlıdır. Şifa Hastanesi, işgal güçlerinin hastaneye yalnızca 300 litre yakıt verilmesi teklifinin elektrik, yiyecek ya da su olmaksızın hastaneye sığınan kuşatma altında olanların, sağlık ekiplerinin, bebeklerin çocukların, hastaların acıları ve çektiği işkenceleri hafife almak anlamına geldiğini ortaya çıkarmıştır. Söz konusu yakıt miktarı, jeneratörleri yarım saatten fazla çalıştırmaya yetmez. İşgal güçleri, bu teklifle yakıt, su ve ilaç girişini engelleyerek, hastanelere saldırılarını, sağlık personelini öldürmeyi, hastaların hayatını tehlikeye atmayı ve insanlık dışı suçlarını gizleme ve çirkin yüzüne makyaj sürmek gibi ucuz bir reklam kampanyası yürütme çabası içindedir"

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, hastaneler için Gazze Şeridi'ne yakıtın acil olarak girmesi ve İsrail yönetimi tarafından uluslararası kanunların korkunç ihlallerinin durdurulması talebinin yinelendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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