İtalya vatandaşlık vermişti: İngiltere'de mahkemenin yaşam desteğinin kesilmesine karar verdiği bebek öldü

İngiltere'de mahkemenin yaşam desteğinin kesilmesi yönünde karar verdiği, bunun üzerine İtalya hükümetinin vatandaşlık verdiği 8 aylık Indi Gregory, hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, tedavisi olmayan bir hastalığa sahip olan Gregory'nin ailesi, "Christian Concern" kurumu aracılığıyla bir açıklama yaparak, hukuki mücadelenin ardından haftasonu yaşam destek ünitesinden ayrılan bebeğin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İtalya'nın başkenti Roma'daki Vatikan çocuk hastanesine sevk edilmesine karar verilen Indi Gregory'nin bunun yerine İngiltere'de sevk edildiği tedavisi olanaksız hastalar hastanesinde bugün yerel saatle 01.45'te öldüğü bildirildi.

'İTALYA'YA GİTMEK BEBEĞİN ÜSTÜN YARARINA DEĞİL'

İngiltere Yüksek Mahkemesi, eylül ayında bebeğin iyileşme imkanının olmaması ve acı çektiği gerekçesiyle doktorların yaşam desteğini durdurabileceğine hükmetmişti. Mahkeme kararının ardından İtalya hükümeti bebeğe vatandaşlık vermiş, bu sayede İtalya’da, Vatikan’a bağlı bir hastanede yaşam desteğinin sürdürülmesi planlanmıştı.

Fakat İngiltere'deki mahkeme, İtalya'ya gitmesinin bebeğin 'yüksek yararına' olmayacağına karar vererek yaşam desteğinin bir evde değil, yalnızca bir hastanede ya da tedavisi olanaksız hastalar hastanesinde çekilebileceğine hükmetmişti.

MELONİ: MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPTIK

Aileden yapılan açıklamaya göre, bebeğin annesi Claire, bebeğinin ölümü karşısında 'kızgın, kalbi kırık ve utanç içinde' olduğunu söyledi. İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) ve mahkemelerin bebeklerinin daha uzun yaşama şansını elinden aldığını belirten aile, 'aynı zamanda kızlarının aile evinde vefat etme onurunun elinden alındığını' kaydetti. Aile, "Onun doğduğu günden itibaren özel olduğunu biliyorduk" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir açıklama yaparak, "Yapabileceğimiz her şeyi, mümkün olan her şeyi yaptık. Maalesef yeterli olmadı" ifadelerini kullandı.