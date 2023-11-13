Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı

Bursa'da Başka Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni Yaman Kaya, arabasında silahlı saldırıya uğradı. Kaya, "Şimdiden söyleyeyim, yılmayacağım" dedi.

Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı

Bursa'da gazeteci Yaman Kaya, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan iş yerinden çıktıktan sonra arabasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırının kim veya kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor.

Başka Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni Yaman Kaya, sosyal medya hesabından akşam saatlerinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Kaya, paylaşımında “Az önce FSM Bulvarı’ndaki iş yerimden çıktıktan kısa süre sonra aracımla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradım. Sağlık durumum iyi, şu anda ifade veriyorum. Şimdiden söyleyeyim, yılmayacağım!” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Basın özgürlüğünün iktidar tarafından baskı altına alındığı bir dönemde gazetecilere yönelik şiddet eylemi kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; 'Basın özgürlüğünden doğacak sakıncayı gidermenin tek yolu yine basın özgürlüğünün sağlayacağı olanaklardır.' Saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve meslektaşımız Yaman Kaya'ya geçmiş olsun diyoruz. Tesellimiz meslektaşımız Yaman Kaya'nın yara almadan saldırıyı atlatmış olmasıdır. Meslektaşımızın sonuna kadar yanındayız" denildi.

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