CHP, yerel seçim için start verdi: Özgür Özel'den il başkanlarına talimat

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde 81 il başkanıyla toplantı gerçekleştirdi. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Özel’in toplantıda başkanlara “Nerede ne yapacağımıza sizinle karar vereceğiz. Örgütlerinizle konuşun. Aday önerilerinizle gelin. Çalışmalarınızı yapın. Nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşalım” dediği belirtildi. Ayrıca Özel’in başkanlara yerel seçim süreci boyunca sık sık görüşlerini alacağına dair söz verdiği de kaydedildi.

ÖNSEÇİM YAPILACAK MI?

Toplantıda il başkanlarıyla yapılan değerlendirmelere göre parti örgütleri kendi illeriyle ilgili rapor hazırlayacak. Hangi ilçede önseçim, hangisinde eğilim yoklaması hangisinde de genel merkezin kararı vermesi daha etkili olacağı ölçülecek.

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Mevcut belediye başkanlarıyla ilgili ise memnuniyet ve performans ölçümü yapılacak. Mevcut başkanlar memnuniyet analizinden yüksek bir oy alırsa onlarla devam edilmesi gündeme gelecek. Eğer beklenen oyu alamazlarsa yeni aday belirleme çalışması yapılacak. Aralık ayından itibaren partinin çalışmalarının hızlanacağını söyleyen başkanlar, adaylık açıklamalarında önceliğin CHP’nin elinde olmayan yerlerde olacağını vurguluyor. Bunun dışında, aday belirleme sürecinde genel merkez de heyetler oluşturacak. Örgütlerin ve genel merkezin çalışmalarının ışığında aday belirlemede hangi yöntemin uygulanacağı kararlaştırılacak.

RESMİ ÖNSEÇİME SÜRE YOK

Başkanlar önseçimle ilgili de “Resmi olarak önseçim yapılmasına uygun bir süre yok. Bu nedenle örgüt denetiminde kendimiz bir önseçim yapacağız ve olabildiğince çok sayıda merkeze sandık konulması planlanıyor” bilgisini paylaşıyor. CHP lideri Özel’in de konuyla ilgili başkanlara “Önseçimde çıkan sonuca uyacağım” sözünü yinelediği vurgulandı.