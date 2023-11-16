İstifa dalgası sürüyor: Mesut Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Antalya'dan milletvekili adayı gösterilen Mesut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'den Antalya 10. sıra milletvekili adayı olan Mesut Yılmaz 1958'de Serik ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Yılmaz, mülki idare amirliği görevinden sonra İYİ Parti'ye katıldı.

Ciddi Gazete'nin haberine göre Mesut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarı ile gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Hayırlara vesile olsun" dedi.