CHP Kulislerinde Çarpıcı İddia: Toplu İstifa İçin Tarih Belirlendi

CHP'de yeni parti hazırlıklarına ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme geldi. İddiaya göre, 10 Temmuz'dan sonra il ve ilçe teşkilatlarında toplu istifa süreci başlayacak.

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CHP Kulislerinde Çarpıcı İddia: Toplu İstifa İçin Tarih Belirlendi
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tv100 ekranlarında konuşan gazeteci Sinan Burhan, CHP kulislerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Burhan'ın açıklamaları şöyle:

"Parti kurma ne zaman olacak, tarih netleşti mi dedim. Arkadaşlar, çok net bir şey söyleyelim, bu tarihi de atalım; 10 Temmuz. Diyorlar ki, '10 Temmuz'da genel merkezin bize yasal olarak kurultayı yapacak mısınız, yapmayacak mısınız diye bir cevap vermesi lazım' cevabını verdi.

Önce illerden, CHP'den istifalar başlayacak diyorlar. Her ilden, istifalar olacakmış 10 Temmuz'dan itibaren. Şimdi bir bilgi vereyim, diyor ki örneğin Çanakkale: '20 bin üyemiz var, 18 bin 500'ü bizimle yeni partide, 1500 tanesi sadece CHP'de kalabilir' diyor.

'ARAŞTIRMA YAPMIŞLAR'

Araştırma yapmışlar, anket firmasıyla çalışmışlar. '18 bin 500'ü biz Özgür Bey'le yeni partide olacağız, 1500'ü Kemal Bey'le kalacağız' diyorlarmış. Buradan ne oluyormuş? 10 Temmuz'dan sonra Türkiye genelinde CHP il ve ilçe teşkilatlarında istifalar başlayacakmış."

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Kaynak: Haber Merkezi

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