TÜİK Enflasyonu Açıkladı: Emekli ve Memurun Alacağı Zam Belli Oldu

TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99 olarak açıklamasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Emekli ve memur maaşlarında 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Emeklinin maaş zammı yüzde 17,76 memur ve emekli memur maaşı ise yüzde 13,52 oldu.

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TÜİK Enflasyonu Açıkladı: Emekli ve Memurun Alacağı Zam Belli Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının mayıs ayı tüketici enflasyonunu açıkladı.

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 0,99 OLARAK HESAPLANDI

Açıklanan verilere göre haziran ayında enflasyon yüzde 0,99 yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı için 6 aylık enflasyon verileri büyük önem taşıyor.

Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

6 aylık enflasyon farkına göre yeni zam belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 zam, memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşen 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,76 olurken, en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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