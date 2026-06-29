Özgür Özel İzmir'den Seslendi: 'Ya Partimizi Geri Alacağız Ya Yeni Bir Yol Açacağız'

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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Beydağ ilçesini ziyaret etti. Özel’e ziyaretinde İzmir milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Özel'in burada yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bugün İzmir’deyiz ve İzmir’de daha önce gidemediğimiz ilçelerimizde programlar var. Sabahleyin ilk önce bir çiçek serasında kahvaltıyla başladık, Bayındır’daki kadın işçilerimizle birlikte. Kimi ilçede kahvaltı, kimi ilçede esnaf ziyareti, kimi ilçede daha önce söz verip de hiç Genel Başkan gitmeyen ilçelere ziyaret derken; Başkanım dedi ki, başkanlarım dedi ki; "Beydağ’a daha önce hiç Genel Başkan gelmedi. Keşkek döveceğiz, size keşkek ikram edeceğiz. Öğle yemeğini de keşkekle Beydağ’da yiyeceksiniz." Biz onun için geldik. Ama gör ki Beydağ ayağa kalkmış, nüfusuna göre bakarsan hani büyükşehre göre milyonluk miting yapsan büyükşehirde neredeyse bu. Bütün Beydağ ayağa kalkmış, sokağa taşmış, gelmiş, bizi karşılamış. Hatta hep Türkiye’nin her bir tarafında yürüyoruz, arkamızdan sizler yürüyorsunuz ya; şimdi birazdan inşallah konuşmayı yaptıktan sonra böyle buradan aşağı yürüyeceğiz, siz de bizimle birlikte yürürseniz bir ‘Yürüyelim arkadaşlar’ yapacağız. Beydağ’daki o tarihi fotoğrafı göstereceğiz, bütün Beydağ’ı arkamıza alacağız. Var mısınız?

'BU OYUNU BOZACAĞIZ'

* Demiştik ki "Eğer seçimi kazanamazsak partinin başında durmayacağız." Girdik, yerel seçimlerde 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni birinci parti yaptık. AK Parti’yi 23 yıl sonra yendik. Hepinizin şunu bilmesini isterim ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi’ne butlan atayanlar, bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş başkanını, seçilmiş yönetimini yargı kararıyla değiştirmeye çalışanlar, son dört kongreyi kazanan dört mazbatalı Genel Başkanı götürüp, dört mazbatalı Parti Meclisi’ni götürüp yerine mazbatasızları getirmeye çalışanların derdi; Cumhuriyet Halk Partisi içinde kavga gibi gösterip, esas CHP’nin iktidara yürüyüşünü durdurmaktır. Mesele, Özgür Özel’le Kemal Bey arasında değildir, CHP’nin arasında değildir. Mesele, Tayyip Erdoğan’la millet arasındadır. Tayyip Erdoğan yıllar önce geldiği sandıkla gideceğini anlamış, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı değiştireceğini anlamış, Özgür Özel’in bu partinin Cumhurbaşkanı adayını, bu partinin bütün üyeleri ile, milletle birlikte belirlemesiyle iktidarı değiştireceğini anlamış ve buna karşı kendisini bizimle rekabet edecek durumda görmediği için yeni bir oyuna girişmiştir. Beydağ’dan söylüyorum. Dün kaybettik, toprağa verdik. Allah gani gani rahmet eylesin Kadir İnanır’a. Kadir İnanır’ın dediği gibi diyorum; "Benim adım Tatar Ramazan, ben bu oyunu bozarım." Biz bu oyunu bozacağız.

'YA PARTİMİZİ GERİ ALACAĞIZ...'

* Hukuk mücadelesi veriyoruz, sonuna kadar sürdüreceğiz. Siyasi mücadele veriyoruz, sonuna kadar sürdüreceğiz. Fiziki mücadele veriyoruz; il il, belde belde, köy köy geziyoruz ve bunu sürdüreceğiz. İktidar olmak için ya partimizi geri alacağız, ya da iktidara giden yeni bir yol açacağız. Size söz veriyorum. Biraz önce bu kalabalık olunca, keşkeğin başından buraya gelince oradan bir tane bank kaldırıp getirdiler. Niye? Türkiye’nin bir başında bir bankın üzerine çıktık, dün bir başka yerde çıktık. Bank alıp getirdiler. Bizim meselemiz şu; bize bina lazım değil, bize araba lazım değil, bize o gün bank olur, bugün burada köy kahvesinin tahta sandalyesi olur. Neyi buluyorsak üzerine çıkarız. Önemli olan bizim partinin imkanlarıyla birlikte olmamız değil, önemli olan bizim milletin gönlünde olmamızdır. Onun için demin Kiraz’da belediyenin önünde yeşil bir bankın üstündeydik, şimdi burada bu kahvede bu köy kahvesinin sandalyesinin üstündeyim. İlçe Başkanıma söylüyorum; bu sandalyeyi alın, bir kenara koyun. Gün gelecek, Beydağ’a yine geleceğim, bu sandalyenin üstüne yine çıkacağım. Ama o gün görün ki Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapmış olacağım. Size söz veriyorum. İktidara inanıyor musunuz? Bu yolun sonunda başaracağımıza inanıyor musunuz? Benimle birlikte sonuna kadar yürümeye var mısınız? O zaman Beydağlılar, haydi bakalım yürüyelim arkadaşlar.

Kaynak: ANKA