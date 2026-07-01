Kılıçdaroğlu Basın Toplantısı Düzenleyecek

Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacağı açıklandı.

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Kılıçdaroğlu Basın Toplantısı Düzenleyecek
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacağı duyuruldu. Önce saat 11.00'de yapılacağı belirtilen açıklama saat 15.00'e çekildi.

CHP Basın Sözcüsü Atakan Sönmez'in açıklaması şöyle: "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Temmuz 2026 15.00'da genel merkez binamızda güncel gelişmelere dair bir basın açıklaması yapacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi

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