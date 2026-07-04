Mısır'dan Tarihi Zafer: Son 16 Biletini Penaltılarda Aldı

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışlarıyla eleyen Mısır, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi.

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Mısır'dan Tarihi Zafer: Son 16 Biletini Penaltılarda Aldı
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2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Avustralya ile Mısır, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda son 16 bileti için karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Mısır, Ashour'un golüyle öne geçerken, Avustralya Hany'nin kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi. Son 16'ya yükselen takımı penaltı atışları belirledi.

Mısır'dan Tarihi Zafer: Son 16 Biletini Penaltılarda Aldı - Resim : 1

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Mısır, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Mısır'da Salah, Saber, Rabia ve Abdelmaguid penaltıları gole çevirirken, Avustralya'da Irvine ve Mabil fileleri havalandırdı. Souttar ile Herrington ise atışlardan yararlanamadı. Mısır, son 16 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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